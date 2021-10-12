До конца 2022 года в Сургуте планируют обеспечить жильем 175 детей-сирот

В Сургуте в следующем году планируют передать детям-сиротам 175 квартир. Это больше, чем за четыре предыдущих года, когда жилье предоставили 156 молодым людям. Теперь в Сургуте применяется не только выкуп муниципалитетом готового жилья, но и вложение средств на покупку квартир в новостройках, пока дома еще находятся на этапе возведения.

«До 2020 года администрация покупала для детей-сирот только готовое жильё. Внедрение новых механизмов позволило расширить эти возможности в долевом строительстве. Очередь 2019 года мы закрыли. Сейчас активно работаем со списком очередников 2020-2021 годов. Предварительно, к декабрю 2022 года планируем вручить ключи от квартир ещё 175 сиротам. Очень важно сохранить этот темп обеспечения молодых людей жильём, чтобы в ближайшие годы в полном объёме выполнить перед ними социальные обязательства», - отметил Глава Сургута Андрей Филатов.

Вложенные деньги на постройку жилья застрахованы, а покупка квартир, находящихся в долевом строительстве, проводится по счету ЭСКРОУ. Проще говоря, деньги приобретателей хранятся до момента сдачи дома. И также если жилье не сдано в срок, средства возвращаются в полном объеме.