Сургутский бизнесмен выплатил долг по зарплате в 35 миллионов

Арестованный сургутский бизнесмен Андрей Копайгора выплатил долг по зарплате 208 работникам, но суд все равно назначил ему штраф – 200 тысяч рублей. Общая задолженность перед своими сотрудниками у Копайгоры была в 35 миллионов.

«Только в феврале 2021 года, после возбуждения уголовного дела, осознания тяжести содеянного и возможных негативных последствий, подсудимый возместил всю задолженность перед работниками, включая компенсацию за задержку выплат. Накануне решением мирового судьи Сургутского судебного района, с учетом раскаяния и возмещения в полном объеме ущерба, подсудимому назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200 000 рублей. Решение суда не вступило в законную силу», – прокомментировали в СК Югры.