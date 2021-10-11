Заместитель главы Сургута по строительству Валерий Фомагин уволился

Заместитель главы Сургута по строительству Валерий Фомагин ушел с поста по семейным обстоятельствам.

«Покидаю свой пост по семейным обстоятельствам. Благодарен Главе города Андрею Филатову и всей команде администрации за совместную работу. Рад, что вместе нам удалось решить ряд вопросов, касающихся развития строительной отрасли, а значит, и в интересах всех жителей города. Пусть и далее все цели и задачи, поставленные Главой Сургута перед командой администрации, успешно достигаются!» - приводит слова чиновника пресс-служба администрации города.

Валерий Фомагин работал в администрации Сургута с марта 2021 года. Он курировал департамент архитектуры и градостроительства, а также комитет по земельным отношениям.