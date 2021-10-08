В Сургуте отремонтируют 32 двора к середине октября

На сегодня в Сургуте осталось благоустроить два двора из 32. Так, на улице Сибирская, 15 установят детскую площадку и малые архитектурные формы. Работы по ремонту придомовых территорий полностью завершатся до 15 октября.

«Все объекты приняты без замечаний. С жителями все согласовано. Нареканий нет, все довольны», – рассказал заместитель директора по эксплуатации жилфонда ООО «УК ДЕЗ ВЖР» Андрей Черников.

Дворы благоустраивали в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На это было выделено всего 249 миллионов рублей, из них 40 – средства жителей ремонтируемых территорий. Большая часть состоит из местного и окружного бюджетов.

«Перед тем, как двор принять в программу, жители определяют перечень предоставляемых услуг – либо минимальные, это только асфальтирование, знаки, лежачие полицейские, либо дополнительно – детские и спортивные площадки, озеленение», – объяснил начальник отдела по охране окружающей среды, природопользованию и благоустройству городских территорий администрации Сургута Вячеслав Адушкин.

В 2022 году планируют благоустроить около 30 дворов.