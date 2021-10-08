Волонтеры продолжают поиски второго пропавшего в Сургуте рыбака, первый утонул

Один из сургутских рыбаков, поиски которых начались после их пропажи, был найден утонувшим. Судьба второго мужчины так и остается неизвестной. Об этом сообщили в группе «Поиск пропавших людей - Югра».

Глазырин Виктор Валерьевич, 1976 года рождения.

Рост 170 см, вес 65 кг.

Возраст: 45 лет.

Особые приметы: без татуировок, нос сломан, шрам на носу небольшой, невысокий.

Был одет в черно-оранжевую куртку с логотипом «СНГ», чёрные штаны, чёрные сапоги.

Обращаемся к рыбакам кто возможно видел Виктора в день пропажи на реке, напишите по телефону руководителю отряда 89822180390.