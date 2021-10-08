В Сургуте провели операцию женщине на 36 неделе беременности с инсультом

Врачи Сургутской травматологической больницы спасли женщину на 36 неделе беременности и ее ребенка. О сложном случае в медицинской практике рассказала пресс-служба департамента здравоохранения Югры.

31-летняя сургутянка начала жаловаться на сильные головные боли. Врачи обнаружили у нее врожденное заболевание – артериовенозную мальформацию. Проще говоря, клубок переплетенных сосудов, где отсутствует капиллярный кровоток. Также МРТ показала наличие гематомы, свидетельствовавшей о случившемся геморрагическом инсульте. Врачи сургутской травмбольницы решились на операцию.

«Этот случай не уникальный, но довольно редкий. В среднем, мы встречаем до трёх пациенток в год, у которых незадолго до или сразу после родов дают о себе знать скрытые патологии сосудов головного мозга. Сказывается нагрузка на сосудистое русло во время беременности, изменение гормонального фона и другие факторы. Поэтому важно обследоваться еще на этапе планирования беременности», - отмечает главный нейрохирург Югры, заведующей нейрохирургическим отделением №3 Сургутской травмбольницы Александр Богословский.

Пациентка согласилась на кесарево сечение, после которого ей сделали операцию – удалили и гематому, и саму мальформацию. Новорожденного отправили в специализированную клинику с неонатологами.

«Наши врачи спасли сразу две жизни. Очень благодарна им. Я стала свидетелем слаженной командной работы профессионалов двух крупнейших клиник. С нетерпением жду выписки, чтобы поскорее встретиться с сыном. Это у меня первый ребенок, а я даже на руках его еще не держала и видела только мельком», - делится новоиспеченная мама.

Операция прошла успешно, и, к счастью, обошлось без нарушений функций. Сейчас пациентка в порядке. Вскоре ей снимут швы.