Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

9 октября

Выступление поэта Германа Лукомникова

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Сургутян приглашают послушать произведения Германа Лукомникова. Его тексты лаконичны. Складываясь в мозаику, они открывают тайны языка, а стихи становятся афоризмами. Его выступления незабываемы. Лукомников — виртуоз современного языка в литературной работе и на сцене.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: от 300 рублей. 12+.

Встреча с художницей из Беларуси Анной Силивончик

Место проведения: галерея «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 17:00.

В галерее «Стерх» Анна Силивончик показывает выставку «Воздушные замки» – живопись самобытного стиля. Это собственный мир образов, связанный с народным искусством, фантастическим реализмом. В субботу все желающие могут встретиться с ней в арт-клубе или посетить выставку, которая пройдет до 20 ноября.

Телефон для справок: (3462) 350-978; 357-928. Цена билета: 200 рублей. 12+.

10 октября

Органный концерт

Место проведения: Римско-католическая церковь Святого Иосифа Труженика, проспект Набережный, 19/1. Время: 17:00/20:00.

Органистка Мария Блажевич и исполнительница Венера Батыршина – отличный дуэт, который позволит восполнить свою духовную жажду прекрасного. В программе концерта музыка Вивальди, Баха, Шуберта и других маэстро классики.

Телефон для бронирования мест и справок: +7 922 7754581 (при бронировании по СМС укажите свою фамилию, время и дату концерта). Цена билета: от 500 рублей, школьники, студенты, пенсионеры – 300. 6+.

Спектакль «Сказки Пушкина»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 12:00.

…Помните, как начинается «Сказка о попе и о работнике его Балде»? «Жил-был Поп, толоконный лоб…»? А что значит «толоконный»? Почему Черт так похож на Попа? На что намекал гениальный русский поэт в «Сказке о Золотом петушке» и согласился ли с ним режиссер?.. Те, кто видел спектакль «Сказки Пушкина», уже знают ответы на эти вопросы. Театр приглашает в увлекательное путешествие по сказкам Пушкина детей и их родителей.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: 300-450 рублей. 6+.