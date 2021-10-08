16+
Логотип Сиапресс
USD  71,9882   EUR  83,1248  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 октября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 октября? // АФИША

9 октября

Выступление поэта Германа Лукомникова

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Сургутян приглашают послушать произведения Германа Лукомникова. Его тексты лаконичны. Складываясь в мозаику, они открывают тайны языка, а стихи становятся афоризмами. Его выступления незабываемы. Лукомников — виртуоз современного языка в литературной работе и на сцене.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: от 300 рублей. 12+.

Встреча с художницей из Беларуси Анной Силивончик

Место проведения: галерея «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 17:00.

В галерее «Стерх» Анна Силивончик показывает выставку «Воздушные замки» – живопись самобытного стиля. Это собственный мир образов, связанный с народным искусством, фантастическим реализмом. В субботу все желающие могут встретиться с ней в арт-клубе или посетить выставку, которая пройдет до 20 ноября.

Телефон для справок: (3462) 350-978; 357-928. Цена билета: 200 рублей. 12+.

10 октября

Органный концерт

Место проведения: Римско-католическая церковь Святого Иосифа Труженика, проспект Набережный, 19/1. Время: 17:00/20:00.

Органистка Мария Блажевич и исполнительница Венера Батыршина – отличный дуэт, который позволит восполнить свою духовную жажду прекрасного. В программе концерта музыка Вивальди, Баха, Шуберта и других маэстро классики.

Телефон для бронирования мест и справок: +7 922 7754581 (при бронировании по СМС укажите свою фамилию, время и дату концерта). Цена билета: от 500 рублей, школьники, студенты, пенсионеры – 300. 6+.

Спектакль «Сказки Пушкина»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 12:00.

…Помните, как начинается «Сказка о попе и о работнике его Балде»? «Жил-был Поп, толоконный лоб…»? А что значит «толоконный»? Почему Черт так похож на Попа? На что намекал гениальный русский поэт в «Сказке о Золотом петушке» и согласился ли с ним режиссер?.. Те, кто видел спектакль «Сказки Пушкина», уже знают ответы на эти вопросы. Театр приглашает в увлекательное путешествие по сказкам Пушкина детей и их родителей.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: 300-450 рублей. 6+.


нравится (4) не нравится (0)
Сегодня в 12:23, просмотров: 383, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Практика разбитых окон 885
  2. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 783
  3. Заброшка на Югорской улице вспыхнула минувшей ночью 607
  4. ​Председателем Думы Сургутского района стал Валентин Полторацкий 553
  5. Инвестиции в город. Артем Кириленко // 8 октября в 16.00 531
  6. 15-летний сургутянин пошел в школу и не вернулся домой // ОРИЕНТИРОВКА 500
  7. ​СМИ сообщили о рекордном росте цен на непродовольственные товары к концу года 484
  8. ​В аэропорту Ханты-Мансийска подожгли покрышки рядом с самолетом 433
  9. ​Ипотечные дни Брусники в Сургутнефтегазбанке! 415
  10. Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 октября? // АФИША 383
  1. ​Средняя цена за «квадрат» в новостройках Сургута превысила 103 тысячи рублей 5052
  2. ​В 32 микрорайоне строят еще один «Макдоналдс»: жильцы недовольны 4153
  3. ​Заброшенный «пруд» в Сургуте облюбовали дети // ВИДЕО 4124
  4. ​В Нижневартовске произошел пожар в модном гриль-баре 3859
  5. Внезапно: расчет этажности новых домов в Сургуте обосновывается этажностью рядом стоящих зданий 3747
  6. ​Сургутский район — снова в числе лучших в стране 3315
  7. ​Цены на подсолнечное масло могут скакнуть 3170
  8. Замкнутый круг: человек думает, что при рукопожатии ладонь будет потеть, на фоне этого возникает стресс и еще большее потоотделение // СТЕНОГРАММА 3154
  9. ​Переход трассы оказался смертельным для пешехода 3132
  10. ​Роснефть выплатит большие дивиденды 3049
  1. В Нефтеюганске займутся недостроем в микрорайоне 16А 9830
  2. ​Команда разбежалась, но её игры продолжаются 9080
  3. ​В Сургуте найдена рекордсменка по числу займов до зарплаты 8479
  4. ​На пожаре в бараке Нефтеюганска погибли два человека 8184
  5. ​Пенсионер-нарушитель погиб под колесами УАЗа на югорской трассе 8000
  6. ​Очевидцы: полицейские применили оружие, чтобы остановить гонщика на Infiniti 7300
  7. ​Напавший на доктора не стал извиняться: «Врач сделал моей супруге комплимент!» 6886
  8. Муфтий Москвы осудил поведение мужчины, избившего врача в Нижневартовске 6564
  9. Преподаватель техникума погиб в аварии под Нижневартовском 6402
  10. ​В Нижневартовске муж пациентки избил доктора за то, что он ее осмотрел 6054

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика