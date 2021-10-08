Сургутяне сообщили о пожаре в расселенном доме по улице Югорской

В Сургуте во дворе за долгостроем на Югорской улице (по сообщениям очевидцев, возле пятиэтажки на улице Нагорная, 9) горел расселенный дом. Инцидент произошел накануне вечером, 7 октября. Как рассказали горожане корреспонденту siapress.ru, деревянное здание горело настолько сильно, что пламя и дым от него можно было увидеть издалека.

Свидетели также добавили, что пожарные приехали достаточно быстро. Как долго им пришлось усмирять стихию и что стало причиной происшествия – пока неизвестно. Информации о том, что кто-то пострадал или умер, нет.