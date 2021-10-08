Депутаты Думы Сургутского района выбрали нового председателя

В четверг, 7 октября, состоялось первое заседание Думы Сургутского района. На нем присутствовали 14 депутатов из 15. Главными вопросами повестки стали об избрании спикера и руководителей комиссий, а также об объявлении конкурса на должность главы Сургутского района.

«Обновлённый коллектив депутатов на первом заседании решил сугубо кадровые вопросы. Народные избранники определились с составом отраслевых комиссий Думы, их руководителями и объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы Сургутского района. Приём документов будет проходить с 9 по 23 октября 2021 года включительно. Конкурс состоится 29 октября», - рассказали в пресс-службе районного парламента.

Новый председатель

Большинство голосов председателем Думы был избран член партии «Единая Россия» Валентин Полторацкий. Новый спикер районного парламента сразу настроил коллег на командную работу с администрацией района и администрациями поселений. По словам Полторацкого, это – главный инструмент для исполнения наказов избирателей. Также спикер предложил ввести в постоянную практику совместные заседания поселковых и районных депутатов. Это поможет оперативно реагировать на запросы жителей и контролировать ситуацию в поселениях. Раз в полгода планируется проводит отчетные совещания.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших избирателей, жителей Сургутского района, за их выбор. И поздравить своих коллег с избранием в депутаты Думы Сургутского района», - отметил Полторацкий, общаясь с журналистами после заседания. Он также признался, что предложения занять пост спикера поступили ему накануне заседания: «Я уверен был в своем профессионализме, знаниях, опыте работы».

Напомним, Валентин Полторацкий избирался депутатом Совета депутатов городского поселения Лянтор первого и второго созывов. С 2008 по 2011 годы занимал должность заместителя председателя Совета депутатов городского поселения Лянтор, являлся депутатом Думы Сургутского района пятого и шестого созывов.

Комиссии

Дума Сургутского района седьмого определила, кто будет возглавлять постоянные комиссии по бюджету, налогам и финансам; по имуществу, градостроительной деятельности, жилищно-коммунальному хозяйству и инвестиционной политике; по местному самоуправлению и социальной политике.

Председателем комиссии по бюджету, налогам и финансам избрана Лариса Годяцкая, заместителем председателя – Андрей Пайль, в состав вошли Алил Шахшаев, Светлана Кривоблоцкая и Людмила Емелева. Председателем постоянной комиссии по имуществу, градостроительной деятельности, жилищно-коммунальному хозяйству и инвестиционной политике стал Владимир Вяткин, заместителем председателя – Данил Денисов, в состав вошли Анатолий Сименяк, Сергей Лютенко и Оразхан Калиев. В состав постоянной комиссии по местному самоуправлению и социальной политике вошли Дмитрий Плотников и Алексей Луценко, председателем и заместителем председателя избраны Татьяна Соколова и Анна Амельченко.

Конкурс главы

Депутаты Думы объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы Сургутского района. Прием документов будет вестись с 9 октября по 23 октября с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по будням, и с 9.00 до 11.00 – по выходным по адресу: город Сургут, улица Энгельса, д. 10, кабинет 314. Конкурс состоится 29 октября в 10.00.

В состав комиссии по отбору кандидатур на должность главы Сургутского района вошли депутат Думы Лариса Годяцкая, заместитель генерального директора ПАО «Сургутнефтегаз» по кадрам Михаил Кириленко, член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Вера Кондратьева, начальник юридического отдела аппарата Думы Сургутского района Антон Кудин.

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Напомним, в состав Думы района из предыдущей команды вошли Татьяна Соколова, Светлана Кривоблоцкая, Валентин Полторацкий, Анатолий Сименяк, Владимир Вяткин, Данил Денисов, Оразхан Калиев, Андрей Пайль. Среди тех, кто впервые получил статус районного депутата – Анна Амельченко, Людмила Емелёва, Лариса Годяцкая, Дмитрий Плотников, Алил Шахшаев, Сергей Лютенко, Алексей Луценко.

В октябре депутаты ещё раз встретятся на втором заседании, чтобы принять решение по корректировке бюджета, приватизации и другим вопросам.