В Сургуте будут судить мужчину за похищение человека

Сургутянин похитил мужчину, который проходил свидетелем по его уголовному делу. По информации следственного комитета ХМАО, инцидент произошел в июле 2021 года – тогда злоумышленнику могли вменить злоупотребление должностными полномочиями и кражу денег с карты.

Горожанин решил избежать ответственности. Он стал угрожать свидетелю во время личной встречи, затолкал его в своей автомобиль и увез в гараж, где связал потерпевшего и удерживал несколько часов. Обвиняемый запугал свою жертву, чтобы тот не явился в суд.

«Преступление выявлено правоохранительными органами только после исполнения поручения суда о принудительном приводе свидетеля, который рассказал о причинах неявки в суд. Злоумышленник задержан и в ближайшее время предстанет перед судом при рассмотрении ходатайства следователя о его заключении под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается», – сообщает СК Югры.