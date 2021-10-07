В Сургуте выделили 1,5 млн рублей на тюльпаны, которые зацветут следующим летом

В Сургуте до конца недели завершится посадка тюльпанов. Следующим летом цветы расцветут у памятника Основателям Города, памятника Воинам Интернационалистам и возле Мемориала Славы. Для озеленения участков было приобретено 40 тысяч луковиц тюльпанов. Площадь участков для засева составит 790 квадратных метров. Сумма контракта – 1,4 миллиона рублей.

«Многим не понятно зачем высаживать растения на зимний период. Для озеленения используются такие сорта тюльпанов, которым для развития необходимы низкие температуры. В течении двух-трех недель они укрепятся в почве. Далее посаженные цветы будут укрыты лапником – это такое покрытие, защищающее укрываемые растения от снега, дождя и холодного ветра», – рассказала начальник отдела паркового хозяйства и озеленения МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Напомним, неделю назад проводилась уборка цветов на зимовку. В рамках этого мероприятия до весны были убраны так же вазоны и шары.