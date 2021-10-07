Первый молодежный центр в Сургутском районе появился в поселке Высокий Мыс

Первая молодежная резиденция в Сургутском районе открылась 6 октября на базе местного МБОУ «Высокомысовская СОШ им. И.В. Королькова». Юные жители давно мечтали о таком современном пространстве для отдыха и досуга, ведь таких центров не хватало в отдаленных от крупных городов территориях.

Сегодня в молодежном центре работают направления «Медиа» и «Кибеигры». «В свободное время дети могут сюда приходить и проводить свой досуг. График работы мы планируем с 12:00 часов до 20:00. В выходные дни будем по запросу составлять расписание», – рассказала директор департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Ольга Кочурова.

Пространство центра делится на три зоны: коворкинг-зона, медиазона и киберзона. Резиденция оснащена настольными играми, большим экраном для просмотров фильмов, аэрохоккеем, игровыми компьютерами и приставкой, квадрокоптерами, камерами и многим другим. Каждый найдет себе занятие по душе. Для комфортного пребывания приобрели удобную мебель, кофемашины и кулер для воды.

«Когда я сюда зашла, мне захотелось остаться здесь навечно. Мне очень нравится, как тут все обустроено, качество техники. Ничего такого до этого не было, единственный досуг – библиотека. Нечем было заниматься», – высказала свое мнение ученица МБОУ «Высокомысовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ивана Васильевича Королькова» Любовь Мирошина.

Общая площадь помещения – 107,5 квадратных метров. На проект выделили шесть миллионов рублей из бюджета Сургутского района.

«Это первая молодежная резиденция. Я посмотрел, мне понравилось. По последнему слову техники укомплектовано. Начинаем с отдаленных поселений, чтобы у них были равные возможности по доступу к технологиям», – поделился впечатлениями глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Всего до 2023 года в Сургутском районе откроется семь молодежных центров. Общая сумму выделенных средств – 185 миллионов рублей. В этом году появится современная резиденция в поселке Русскинская в ноябре и в поселках Локосово и Угут – в декабре.