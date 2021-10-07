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​В Сургутском районе открыли первую молодежную резиденцию

Первый молодежный центр в Сургутском районе появился в поселке Высокий Мыс

​В Сургутском районе открыли первую молодежную резиденцию
Фото: admsr.ru

Первая молодежная резиденция в Сургутском районе открылась 6 октября на базе местного МБОУ «Высокомысовская СОШ им. И.В. Королькова». Юные жители давно мечтали о таком современном пространстве для отдыха и досуга, ведь таких центров не хватало в отдаленных от крупных городов территориях.

Сегодня в молодежном центре работают направления «Медиа» и «Кибеигры». «В свободное время дети могут сюда приходить и проводить свой досуг. График работы мы планируем с 12:00 часов до 20:00. В выходные дни будем по запросу составлять расписание», – рассказала директор департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Ольга Кочурова.

Пространство центра делится на три зоны: коворкинг-зона, медиазона и киберзона. Резиденция оснащена настольными играми, большим экраном для просмотров фильмов, аэрохоккеем, игровыми компьютерами и приставкой, квадрокоптерами, камерами и многим другим. Каждый найдет себе занятие по душе. Для комфортного пребывания приобрели удобную мебель, кофемашины и кулер для воды.

«Когда я сюда зашла, мне захотелось остаться здесь навечно. Мне очень нравится, как тут все обустроено, качество техники. Ничего такого до этого не было, единственный досуг – библиотека. Нечем было заниматься», – высказала свое мнение ученица МБОУ «Высокомысовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ивана Васильевича Королькова» Любовь Мирошина.

Общая площадь помещения 107,5 квадратных метров. На проект выделили шесть миллионов рублей из бюджета Сургутского района.

«Это первая молодежная резиденция. Я посмотрел, мне понравилось. По последнему слову техники укомплектовано. Начинаем с отдаленных поселений, чтобы у них были равные возможности по доступу к технологиям», поделился впечатлениями глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Всего до 2023 года в Сургутском районе откроется семь молодежных центров. Общая сумму выделенных средств – 185 миллионов рублей. В этом году появится современная резиденция в поселке Русскинская в ноябре и в поселках Локосово и Угут – в декабре.


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07 октября в 16:57, просмотров: 465, комментариев: 0

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