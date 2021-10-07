В Сургуте закончили реставрацию улицы Маяковского

В Сургуте закончился ремонт на улице Маяковского. Как рассказал один из подрядчиков, в какой-то момент работы пришлось приостановить из-за перебоев в поставке щебня, поэтому участок от улицы 30 лет Победы до проспекта Мира пришлось на время оставить с первым слоем асфальта. На данный момент осталось установить лежачие полицейские и дорожные знаки, а также нанести разметку.

«Со слов подрядчика, были перебои с поставкой материала, конкретно, щебня. Поэтому был уложен только нижний слой асфальта и работы приостановили. Это не мешало дорожному движению на дороге. Сейчас верхний слой асфальта уложен, и мы получили готовую дорогу», – прокомментировал руководить департамента городского хозяйства Сургута Кирилл Киселев.

Отметим, что за весь период на улице Маяковского было реставрировано около двух километров дорожного покрытия с учетом тротуаров. Стоимость объекта составила порядка 200 миллионов.