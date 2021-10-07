Водитель «Яндекс.Такси» напал на сургутянку из-за замечания

В Сургуте водитель «Яндекс.Такси» напал на 18-летнюю девушку. Видео инцидента, произошедшего 2 октября, опубликовано в паблике «К-Информ» во «ВКонтакте».

«В субботу 2 октября моя младшая сестра (ей 18, не маленькая), воспользовалась услугами @yandex.go в нашем городе, возвращалась она от мастера маникюра, ехала домой. Водитель подъехал не на тот подъезд и когда она ему об этом сказала, сев в машину, водитель начал ее выгонять и в итоге просто напал на неё», - рассказала в социальных сетях родственница потерпевшей (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).

По ее словам, водитель такси после высказанного в его сторону замечания вытащил пассажирку за ноги из машины, а потом дважды ударил в плечо.

Сургутяне неоднозначно отреагировали на ситуацию в комментариях. Одни посчитали, что конфликт не мог возникнуть на пустом месте и хотели бы узнать мнение второй стороны. Другие осудили водителя за физическое насилие. Что остается неизменным, так это комментарии с жалобами на работу сервиса «Yandex.Go».

В пресс-службе городской полиции пообещали корреспонденту siapress.ruпрокомментировать ситуацию позднее.