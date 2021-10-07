16+
Логотип Сиапресс
USD  72,2854   EUR  83,6053  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Черным по белому: кольца-качели в сквере Сургута отмыли от надписей вандалов

Сургутский сквер у «Дворца торжеств» очистили от надписей

Черным по белому: кольца-качели в сквере Сургута отмыли от надписей вандалов
Скрин из видео администрации Сургута

В парк за сургутским «Дворцом торжеств» повадились ходить вандалы. На белых кольцах-качелях стали появляться надписи черным маркером – это портило общий вид арт-объекта. За очистку взялись сотрудники «Лесопаркового хозяйства»: с помощью ацетона они привели в порядок качели, а также отмыли конструкцию.

В администрации Сургута говорят, что это не единственный случай. «Вандалы регулярно расписывают качели маркерами, что портит общий вид сквера. Надеемся, что жители будут бережнее относиться к городскому имуществу», – прокомментировали в мэрии.


нравится (2) не нравится (0)
07 октября в 09:38, просмотров: 564, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Мы вернулись, но не полностью 1960
  2. ​Forbes посчитал количество сотрудников сургутского гиганта и их зарплату 1335
  3. ​В Сургуте водитель «Яндекс.Такси» вытащил пассажирку из машины за ноги // ВИДЕО 931
  4. ​Два проблемных дома в Сургуте достроит Фонд защиты прав дольщиков Югры 892
  5. ​На мосту через Обь введено реверсивное движение 861
  6. ​«Свалка, контейнеры все треснутые»: сургутяне в шоке от собственных помоек 810
  7. ​Нэт бай нэт Холдинг в Югре и на Ямале возглавил руководитель из МегаФона 779
  8. ​В Нижневартовске пенсионер спровоцировал ДТП с пятью пострадавшими 720
  9. Сургутян предупредили о сильном ветре перед выходными 657
  10. Юная сургутянка семь минут находилась на грани жизни и смерти: ее спасли врачи 628
  1. ​В Югру возвращается удаленка 5138
  2. ​Средняя цена за «квадрат» в новостройках Сургута превысила 103 тысячи рублей 4993
  3. ​Думе Нижневартовска нашли председателя 4436
  4. ​Шесть сургутских УК и ТСЖ могут стать банкротами из-за долгов за воду 4358
  5. ​Между «Возрождением» и Югорской планируют воткнуть десять многоэтажек. Местные жители предрекают социальный и транспортный коллапс 4338
  6. ​В 32 микрорайоне строят еще один «Макдоналдс»: жильцы недовольны 4109
  7. ​Заброшенный «пруд» в Сургуте облюбовали дети // ВИДЕО 4090
  8. Внезапно: расчет этажности новых домов в Сургуте обосновывается этажностью рядом стоящих зданий 3681
  9. ​В Нижневартовске произошел пожар в модном гриль-баре 3557
  10. ​Сургутский район — снова в числе лучших в стране 3280
  1. В Нефтеюганске займутся недостроем в микрорайоне 16А 9627
  2. ​Команда разбежалась, но её игры продолжаются 9052
  3. ​В Сургуте найдена рекордсменка по числу займов до зарплаты 8458
  4. ​На пожаре в бараке Нефтеюганска погибли два человека 7877
  5. ​Пенсионер-нарушитель погиб под колесами УАЗа на югорской трассе 7692
  6. ​Очевидцы: полицейские применили оружие, чтобы остановить гонщика на Infiniti 7089
  7. ​Напавший на доктора не стал извиняться: «Врач сделал моей супруге комплимент!» 6872
  8. Муфтий Москвы осудил поведение мужчины, избившего врача в Нижневартовске 6539
  9. Преподаватель техникума погиб в аварии под Нижневартовском 6391
  10. ​От коронавируса скончалась кандидат в думу Нижневартовска Светлана Титова 6184

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика