Сургутский сквер у «Дворца торжеств» очистили от надписей

В парк за сургутским «Дворцом торжеств» повадились ходить вандалы. На белых кольцах-качелях стали появляться надписи черным маркером – это портило общий вид арт-объекта. За очистку взялись сотрудники «Лесопаркового хозяйства»: с помощью ацетона они привели в порядок качели, а также отмыли конструкцию.

В администрации Сургута говорят, что это не единственный случай. «Вандалы регулярно расписывают качели маркерами, что портит общий вид сквера. Надеемся, что жители будут бережнее относиться к городскому имуществу», – прокомментировали в мэрии.