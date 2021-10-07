Сургутнефтегаз вошел в топ-5 крупнейших частных работодателей России

Компания «Сургутнефтегаз» заняла четвертое место в рейтинге Forbes «10 крупнейших частных работодателей России — 2021». В тройке лидеров – торговые сети X5 Group, «Магнит» и «Меркурий Ритейл Холдинг», объединяющий сети «Бристоль» и «Красное & Белое». В них работают 778 257 человек.

В Сургутнефтегазе работает 111 866 человек, средняя зарплата в 2020 году – 115 791 рубль

«Компания работает в трех нефтеносных провинциях: Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской. В 2020 году объем добычи нефти компании составил 54,8 млн т, в нем доля Восточной Сибири выросла до 18,1 %, составив 9,9 млн т. «Сургутнефтегаз» — обладатель самой крупной среди российских компаний «денежной кубышки». К концу 2020 года она составила около 3,6 трлн рублей. На собрании акционеров, отвечая на вопрос, на что компания может потратить средства, Богданов ответил: «Это инсайдерская информация. Читайте отчет. Что есть, то есть», - говорится в справке Forbes о компании.

Всего топ-10 крупнейших частных работодателей России обеспечивают работой почти 1,3 млн человек. В 200 крупнейших частных компаний России работает почти четыре млн человек — примерно пять процентов всего трудоспособного населения страны.