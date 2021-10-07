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Житель Сургута избил и ограбил таксиста

Сургутянина осудили за ограбление водителя такси

Житель Сургута избил и ограбил таксиста
Фото: pixabay.com

Сургутянин ограбил таксиста и отправится в тюрьму. Об этом сообщают в пресс-центре прокуратуры округа.

Известно, что инцидент произошел в апреле 2021 года. Подсудимый стоял у автобусного павильона на улице Аэрофлотская, там горожанин остановил водителя такси и попросил подбросить до дома. В пути злоумышленнику пришла идея ограбить шофера.

Доехав до места, сургутянин ударил таксиста по лицу и скрутил его. После этого мужчина похитил из салона машины тысячу рублей и снял с пальца водителя золотое кольцо. Также он потребовал перевести ему на банковскую карту еще тысячу рублей, что потерпевший и сделал.

Получив все, что хотел, подсудимый скрылся.

«Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.


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07 октября в 09:13, просмотров: 591, комментариев: 0

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