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Юная сургутянка семь минут находилась на грани жизни и смерти: ее спасли врачи

В Сургуте врачи скорой помощи спасли 13-летнего подростка от смерти

Юная сургутянка семь минут находилась на грани жизни и смерти: ее спасли врачи
Фото: pixabay.com

Врачи сургутской скорой помощи спасли жизнь 13-летнего подростка. По информации департамента здравоохранения Югры, пациентка семь минут находилась в состоянии клинической смерти. Докторов вызвала мать девушки, обнаружившая дочь без сознания.

«Через семь минут машина скорой помощи была уже на месте. Констатировали клиническую смерть ребенка. Все эти семь минут, до приезда врачебной бригады девочка находилась в состоянии смерти. Проведенный комплекс сердечно-легочной реанимации позволил через 10 минут восстановить сердечный ритм. Для дальнейшего лечения пациентку доставили в травмбольницу», – рассказывают представители ведомства.

К счастью, пациентка пришла в себя. На сегодняшний день подростку ничего не угрожает. Депздрав отмечает, что случай этот уникальный – уже после трех минут после остановки сердца у человека может наблюдаться что минимальная дегенерация головного мозга. Девушка, находившаяся в состоянии клинической смерти семь минут, не получила никаких серьезных травм благодаря своевременной и качественной помощи.


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07 октября в 08:55, просмотров: 628, комментариев: 0

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