В сентябре сургутский перинатальный центр помог появиться 675 малышам

За сентябрь 2021 года в Сургуте родилось восемь пар близнецов и ни одной тройни. Эта информация была опубликована в официальном сообществе «Центра охраны материнства и детства».

Также известно, что за месяц появилось на свет 675 малышей – 327 мальчиков и 348 девочек. Причем подавляющее большинство младенцев были доношенными в срок, только 47 из них родились раньше положенного.

Чаще всего за помощью специалистов перинатального центра обращались роженицы, у которых есть один ребенок (таких насчитали 236). На втором месте те женщины, которые ожидали первенца – их за сентябрь было 229.