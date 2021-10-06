Сургутская транспортная прокуратура начала проверку после сообщения о пилоте Utair, который отказался лететь в Грозный

Пилот авиакомпании Utair закрылся в отеле в Минеральных Водах и отказался лететь в Грозный. Пассажиры 15 часов ждали свой самолет до Москвы – информация об этом была опубликована в телеграм-канале Mash.

«Пассажиры рейса UT 562 должны были отправиться в Москву на самолете, прилетевшем оттуда. Но пилот не смог посадить борт в столице Чечни и улетел в аэропорт Минвод. Теперь люди в Грозном ждут вылета уже полдня, пока мужчина отсыпается в номере. Представитель Utair предположил, что у пилота могли кончиться часы полета. Другие говорят, что мужчина переволновался и теперь боится лететь», – пишет СМИ.

Сургутская транспортная прокуратура уже начала собственную проверку:

«Выясняются обстоятельства сведений, опубликованных в средствах массовой информации о задержке рейса авиакомпании «ЮТэйр» сообщением Москва-Грозный. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению авиакомпанией законодательства о защите прав потребителей, в части оказания необходимых услуг для пассажиров», – комментирует ведомство.