Сайт siapress.ru возобновляет работу после SQL-инъекции. Техническим специалистам удалось восстановить базу данных сайта, однако комментировать новости пока невозможно.

«Злоумышленники нашли уязвимость - одна из переменных не экранировалась. Также, была слита база данных, но это хорошо, теперь преступники смогут почитать расшифровку последнего выпуска "О чем говорят" с Тарасом Самборским, даже если у них отключат интернет. На восстановление уйдет время», - объяснил технический специалист Михаил Телегин.

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Напомним, siapress.ru «упал» накануне масштабного сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. О том, как Рунет это пережил – читайте здесь.