В Сургуте установили 51 камеру с распознаванием лиц

В Сургуте начали тестировать систему распознавания лиц. Ожидается, что в полной мере она заработает к концу года. Но уже сейчас в 26 местах с массовым скоплением людей установлена 51 камера с функцией распознавания. Об этом рассказал директор Единой дежурно-диспетчерской службы города Владимир Бабушкин.

Сейчас камеры способны распознать людей, находящихся в розыске, и агрессивное поведение. В частности, они настроены на распознавание человека с ружьем, лежащего или долгое время сидящего человека. В дальнейшем планируется оплатить дополнительные функции программного обеспечения. Например, камеры будут реагировать на размахивание руками.

Всего в системе «Безопасный город» Сургута 415 камер видеонаблюдения. Круглосуточную систему мониторинга ведет специально созданное подразделение городской полиции.