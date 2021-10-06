Волонтеры продолжают поиски двух пропавших сургутских рыбаков

Двух рыбаков из Сургута продолжают искать волонтеры. Сообщается, что вечером 3 октября двое мужчин отправились в сплав на зеленой моторной лодке из ДНТ «Бриз», но так и не вышли на связь. По информации представителей организации «Поиск Пропавших Людей – Югра», машина рыбаков была обнаружена на берегу.

Ориентировка:

Кондаков Александр Александрович, 1977 года рождения.

Рост 179 см, вес 96 кг.

Возраст: 44 года.

Особые приметы: тату в виде скорпиона на предплечья, тату человек в плаще с мечом на плече

Был одет в чёрную шапку с мехом, зимнюю камуфляжную зеленую куртку, штаны теплые такого же цвета, кирзовые чёрные высокие сапоги, налобный фонарик.

Глазырин Виктор Валерьевич, 1976 года рождения.

Рост 170 см, вес 65 кг.

Возраст: 45 лет.

Особые приметы: без татуировок, нос сломан, шрам на носу небольшой, невысокий.

Был одет в черно-оранжевую куртку с логотипом «СНГ», чёрные штаны, чёрные сапоги.