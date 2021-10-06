Мэрия Сургута ищет инвестора для реконструкции Центрального рынка

Центральный рынок Сургута ждет глобальная переделка. Мэрия ищет частного инвестора для реконструкции здания. При этом отдавать торговые ряды частнику не планируется. Об этом заместитель главы Сургута Артем Кириленко рассказал ТК «СургутИнформТВ».

По словам чиновника, сейчас рынок не соответствует современным требованиям, а из-за того, что его деятельность не приносит дохода, средств провести ремонт нет.

«Есть предпосылки, что проект по реконструкции будет достаточно инвестиционно-привлекательный, и за счет средств инвесторов мы приведем его в порядок. Город Сургут будет иметь тот объект, который заслуживают его жители», — отметил Артем Кириленко.

Инвестор еще не найден. Известно, что частному лицу, которое вложит свои средства в реконструкцию, дадут возможность использовать объект на правах долгосрочной аренды. Планируется, что ремонт займет около девяти месяцев. На это время Центральный рынок закроют, а предпринимателям предложат варианты альтернативных площадок для торговли.