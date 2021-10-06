Полиция Сургутского района поймала хулигана, который разбил машины на парковке

Сотрудники полиции Сургутского района нашли нарушителя, который в ночь на 30 сентября протаранил автомобили на парковке во дворе дома на улице Таежная, 2 в поселке Солнечный. Выяснилось, что чужое имущество испортил 32-летний местный житель без прав и с уголовным прошлым.

«Полицейские установили личность правонарушителя, им оказался 32-летний житель, который в мае 2020 года был лишен права управлением автомобилем. Мужчина привлечен к административной ответственности по ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» и ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Стоит отметить, что югорчанин неоднократно попадал в поле зрение правоохранительных органов, привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений против личности, а также к административной ответственности», - рассказали в пресс-службе районной полиции.

Напомним, злоумышленник протаранил автомобили «Мазда СХ-5», «Тойота Каролла» и «ВАЗ21093».