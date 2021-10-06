Сургутский театр остался без худрука

Сургутский драмтеатр остается без художественного руководителя. Как сообщается на сайте, культурное учреждение самостоятельно отказывается от этой ставки, делая упор на работу с приглашенными режиссерами.

«Сургутский театр имеет большой опыт работы с режиссерами разных городов и даже стран. Так, на его сцене свои постановки осуществили порядка 25 приглашенных специалистов. При таком подходе выигрывает и актерская труппа, и зрители. Постоянная работа с приглашенными режиссёрами способствует профессиональному росту артистов», – указано в пресс-релизе.

Отметим, что эту должность занимал Владимир Матийченко.