Губернатор ХМАО провела рабочую встречу с главой Сургутского района

Губернатор Югры Наталья Комарова одобрила кандидатуру нынешнего главы Сургутского района Андрея Трубецкого на второй срок. Об этом было заявлено во время рабочей встречи, которая состоялась сегодня, 5 октября.

«Хочу отметить, что по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления под Вашим руководством команда добилась размещения на 5 позиции в рейтинге муниципалитетов ХМАО. Это очень важно, ведь в 2016 году Сургутский район занимал 18 место. Совершенно очевидно, что команда прилагает усилия, чтобы оставаться на этом уровне», – подчеркнула Комарова.

Напомним, что Андрей Трубецкой начал возглавлять администрацию Сургутского района 31 октября 2016 года.