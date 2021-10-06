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Девятый фестиваль «60 параллель» стартовал в Сургуте

В День музыки Сургутская филармония открыла девятый Международный фестиваль «60 параллель»

Девятый фестиваль «60 параллель» стартовал в Сургуте
Фото: siapress.ru

В Сургуте 1 октября был дан старт традиционному девятому Международному фестивалю искусств «60 параллель». В этом году в нем примут участие именитые творческие коллективы и солисты из разных городов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга.

«60 параллель» – это особое культурное мероприятие в жизни города. Девятый фестиваль, безусловно, не исключение. Событие знаковое, масштабное. Я хочу отметить ту широту творческой палитры, тот диапазон стилей и жанров, который будет представлен в программе», – прокомментировал председатель комитета культуры и туризма администрации Сургута Антон Акулов.

А посмотреть и правда есть на что: местные жители могут услышать классические, народные, джазовые, современные произведения, моноспектакли, выставка. В первый день горожане могли услышать концерт «Классика и джаз» народного артиста РФ Даниила Крамера и контрабасистки Дарьи Чернаковой, с которой они в последнее время часто играют дуэтом.

«Дарья последние годы находится в топе российских джазовых контрабасистов. Для меня очень непросто выбрать себе партнера, с которым я мог бы на контрабасе играть без ударных. В данный момент у меня есть два человека, с которыми я могу это делать. Дарья одна из них», – поделился с журналистами Крамер.

Перед началом концерта гостям предложили посмотреть выставку картин дизайнера Елены Суховой «Венеция. Ностальгия». По ее словам, сейчас горожане могут увидеть работы, написанные под впечатлением от венецианского карнавала, в честь 25-летия коллекции «Календарь».

«Мы, практически традиционно, начинаем с этого фойе, в котором мы традиционно располагаем выставки наших друзей. Сегодня это работы сургутского художника Елены Юрьевны, которые будут напоминать нам о тепле, о радостных днях, нековидной эпохе, которая, безусловно, настанет скоро», – резюмировал на открытии выставки директор Сургутской филармонии Яков Черняк.

Более подробно о концертной программе можно узнать на сайте культурного учреждения.


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06 октября в 09:45, просмотров: 537, комментариев: 0

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