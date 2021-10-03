Сургут вошел в число городов России с самыми дорогими новостройками

В третьем квартале 2021 года цена на квадратный метр в новостройках Сургута выросли на 8,4 процента – до 103 027 рублей. С начала года рост составил 16,1 процента. Средняя цена квартиры сейчас 6,3 млн рублей. Рост за квартал составил 11,5 процента, с начала года – 19,7 процента. С такими показателями Сургут расположился на 13 месте рейтинга городов России с самыми высокими ценами за квадрат» в новостройках. Список составили аналитики федерального ресурса «Мир Квартир».

За минувший квартал сильнее всего подорожал квадратный метр в строящихся объектах Сочи (+28,7%) и Краснодара (+27,2%). В десятку самых подорожавших городов также вошли Мурманск (+15,3%), Астрахань (+14,9%), Брянск (+14,8%), Курск (+14,6%), Улан-Удэ (+14,5%), Новокузнецк (+14,4%), Омск (+14,3%) и Грозный (+13,6%).

В среднем квадратный метр новостроек по всем городам вырос за квартал на восемь процентов, до 85 998 рублей. Средняя цена квартиры, предлагаемой застройщиками – на 7,6 процента, до 4 810 213 рублей.