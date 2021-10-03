В России выросли добыча и экспорт нефти

В сентябре 2021 года добыча нефти и газового конденсата в России выросла по сравнению с таким же периодом прошлого года на 7,5 процента – до 43,859 млн тонн. Экспорт сырья в первый месяц осени вырос на 4,1 процента – до 18,6 млн тонн. При этом экспорт в январе – сентябре снизился по сравнению с таким же периодом 2020-го на 5,6 процента – до 166,2 млн тонн. Россия снижает поставки за рубеж по соглашению с ОПЕК+. Данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) публикует ТАСС.

«Сургутнефтегаз» в сентябре нарастил добычу на 8,3 процента, до 4,64 млн тонн. Но с начала года сургутский гигант добыл 40,76 млн тонн сырья, что на 2,1 процента ниже показателей прошлого года.

«Роснефть» в сентябре нарастила добычу нефти на 8,1 процента, до 16,5 млн тонн, «Лукойл» - на 9,9 процента, до 6,38 млн тонн, «Газпром нефть» - на 3,4 процента, до 4,63 млн тонн, «Татнефть» - на 12,2 процента, до 2,36 млн тонн.

На внутренний рынок в январе - сентябре 2021 года поставлено 211,97 млн тонн нефти, что на 2,3 процента больше, чем годом ранее. В сентябре на внутренний рынок поставлено на шесть процентов больше нести – 23,5 млн тонн.