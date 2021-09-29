Полигон ТКО для Сургута, Когалыма и Сургутского района построят через три года

К концу 2024 года планируется завершить строительство полигона твердых коммунальных отходов для Сургута, Когалыма, поселений Сургутского района. Соответствующее концессионное соглашение заключили департамент промышленности региона и ООО «Сургутское экологическое объединение».

Мощность полигона составит 235 тысяч тонн в год сообщается на сайте Фонда развития Югры. Руководитель деппромышленности Кирилл Зайцев рассказал, что полигон будет соответствовать всем современным экологическим и санитарным требованиям, его оборудуют современной автоматической линией сортировки, позволяющей обрабатывать весь объем ТКО, поступающий на объект.

Как сообщалось ранее, в регионе запланирован ввод пяти межмуниципальных полигонов на условиях концессионных соглашений общей мощностью 590 тысяч тонн в год: в Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах и городе Сургуте.

Напомним, в Сургуте с 6 сентября прекратил деятельность полигон «Природа». Теперь мусор из Сургута возят на полигон «ЛТД» рядом с Солнечным.