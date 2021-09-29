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Сургутянин-наркодилер попался на раскладывании закладок: при нем обнаружили 200 граммов запрещенки

В Сургуте задержали местного жителя, делающего закладки с наркотиками в лесополосе

Сургутянин-наркодилер попался на раскладывании закладок: при нем обнаружили 200 граммов запрещенки
Фото: УМВД Сургута

В Сургуте задержали местного жителя, который в районе лесополосы раскладывал закладки с наркотиками. Полицейские во время обыска обнаружили пакет с синтетическим наркотиком весом в 200 граммов.

Как оказалось, злоумышленник купил запрещенку в интернете. Отмечается, что ранее задержанный судим не был.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.Г ч.4 ст.228.1 УК РФ. Он задержан в порядке ст.91 УПК РФ», – рассказали в УМВД Сургута.


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29 сентября в 16:39, просмотров: 1781, комментариев: 0
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