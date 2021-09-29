Сургутские врачи спасли пациентку со 100% поражением легких

Жительница Сургута поступила в больницу с диагнозом вирусная пневмония. На момент госпитализации поражение легких пациентки было 30%. По мере нахождения в больнице болезнь у женщины прогрессировала, и уже через две недели процент поражения увеличился до 100%. Об этом сообщает «О, Сургут».

Пациентка не сдавалась, и благодаря врачам больницы смогла победить коварный вирус. На лечении горожанка провела 44 дня. Всё это время она отчаянно боролась за жизнь.

Евгения Слабко встретилась со своим лечащим врачом Галиной Можановой и поблагодарила ее за проделанную работу и спасение жизни. Победив COVID-19 сургутянка мечтает отправиться на Камчатку