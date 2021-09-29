В Сургуте демонтировали незаконную веранду

В Сургуте продолжается борьба с незаконными постройками. Так, веранду у пиццерии на 30 лет Победы, 44 снесли – на нее несколько раз жаловались горожане. Проблема была оперативно зарегистрирована в системе ЦУР «Инцидент-Менеджмент», после специалисты занялись ее решением.

«Сооружение проверили в рамках мероприятий по демонтажу незаконно установленных торговых объектов. Выяснилось, что помещение находится здесь незаконно. Его оперативно демонтировали. На данный момент участок полностью очищен от строительного мусора», – рассказали в мэрии Сургута.