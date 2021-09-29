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В Сургуте снесли очередную незаконную постройку после жалоб горожан

В Сургуте демонтировали незаконную веранду

В Сургуте снесли очередную незаконную постройку после жалоб горожан
Фото: Администрация Сургута

В Сургуте продолжается борьба с незаконными постройками. Так, веранду у пиццерии на 30 лет Победы, 44 снесли – на нее несколько раз жаловались горожане. Проблема была оперативно зарегистрирована в системе ЦУР «Инцидент-Менеджмент», после специалисты занялись ее решением.

«Сооружение проверили в рамках мероприятий по демонтажу незаконно установленных торговых объектов. Выяснилось, что помещение находится здесь незаконно. Его оперативно демонтировали. На данный момент участок полностью очищен от строительного мусора», – рассказали в мэрии Сургута.


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Сегодня в 16:02, просмотров: 355, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 16:10
Зачем была веранда?
Швондер.
не нравится
Сегодня в 16:18
И никого не пристрелили?
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