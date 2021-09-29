Из Сургута в Екатеринбург запускают ежедневный экспресс

С 12 декабря 2021 года Свердловская железная дорога (СвЖД) запускает ежедневный экспресс №99/100 из Екатеринбурга в Сургут. Время в пути сократится на 3-4 часа. Скорый поезд будет отправляться вечером и прибывать утром. Время в пути из столицы Урала составит 15 часов 34 минуты, в обратном направлении 16 часов 25 минут.

«Его маршрут пройдет через станции Богданович, Камышлов, Тюмень, Тобольск, Пыть-Ях. Состав будет сформирован из новых купейных и плацкартных вагонов. Для пассажиров, совершающих поездки на небольшие расстояния, включен вагон с местами для сидения. Также в поезде предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров и их сопровождающих, есть мужские/женские купе, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами, предусмотрено багажное купе», - рассказали в пресс-службе компании.

Продажа билетов на новый поезд Екатеринбург – Сургут уже началась.