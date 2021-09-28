В исправительной колонии Сургута собираются открыть новые производства

За год сургутские заключенные пекут до 550 килограмм печенья «Курабье» и до 3300 килограмм хлебобулочных изделий. Помимо этого, люди, отбывающие наказание в ИК-11, задействованы в производстве металлообработки и деревообработки, производят швейных изделий, мебели из дерева, камерной мебели.

Также в планах открыть доступ и к новым видам деятельности – так, совсем скоро заключенные смогут выпекать сосиски в тесте и пирожные «Персик», в работе находятся запросы и технические задания на пошив спецодежды, постельного белья, полотенец и другого ассортимента для медицинских учреждений и детских садов Сургута и округа. Это позволит трудоустроить еще больше осужденных.

«Открытие и запуск новых производств в ИК-11 является способом увеличения количества рабочих мест для осужденных, что, в свою очередь, дает возможность не только получать заработную плату, но и новую специальность, возможность погашать исполнительные листы, образовавшиеся в результате совершения преступления, а также выплату алиментов», – комментирует пресс-служба УФСИН России по ХМАО.