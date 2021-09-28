Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры рассказал, во сколько обойдется ремонт аэропорта Сургута

Ремонт сургутского аэропорта пока не планируется – так в ответ на возмущение горожан ответили представители окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта. По их словам, на эти цели требуется не меньше пяти миллиардов рублей. В настоящее время в бюджете округа не выделено средств на реконструкцию воздушной гавани. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ».

Также было указано, что правительство Югры ведет переговоры с руководством аэропорта и рассматривает другие возможности и варианты по ремонту. Тем не менее, окончательного решения все еще нет.