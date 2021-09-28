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На реконструкцию сургутского аэропорта пока денег нет

Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры рассказал, во сколько обойдется ремонт аэропорта Сургута

На реконструкцию сургутского аэропорта пока денег нет
Фото: Аэропорт Сургут

Ремонт сургутского аэропорта пока не планируется – так в ответ на возмущение горожан ответили представители окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта. По их словам, на эти цели требуется не меньше пяти миллиардов рублей. В настоящее время в бюджете округа не выделено средств на реконструкцию воздушной гавани. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ».

Также было указано, что правительство Югры ведет переговоры с руководством аэропорта и рассматривает другие возможности и варианты по ремонту. Тем не менее, окончательного решения все еще нет.


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28 сентября в 19:51, просмотров: 452, комментариев: 1
Комментарии:
6xz34e
не нравится
28 сентября в 21:23
Правильно ответили.Заслуженная "пятерка".Надо ЖД вокзал для начала отремонтировать,тем более ,что обещали к декабрю 2021,а по факту-даже не начинали.Очевидно,забыли.Следующий объект- аэропорт-,потом ,возможно,новая школа,одна на весь город и ,однозначно ,на 900 мест по проекту,но разместим 2900.Благо,опыт есть...

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