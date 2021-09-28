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В 2024 году в Сургуте появится новый морг

Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры рассказал, когда в Сургуте появится новый морг

В 2024 году в Сургуте появится новый морг
Фото: aif.ua

Новое здание бюро судебно-медицинской экспертизы появится в Сургуте к 2024 году. Оно будет находиться в 49 микрорайоне в районе тубдиспансера. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ» со ссылкой на департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры.

По информации ведомства, контракт на разработку проекта и строительство уже заключен. Возведением объекта, исходя из данных сайта госзакупок, займется челябинская компания ООО «Уникон-Урал Инжиниринг». Стоимость нового сургутского морга составляет более 800 миллионов рублей.


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28 сентября в 17:40, просмотров: 548, комментариев: 3
Комментарии:
Швондер.
не нравится
28 сентября в 18:58
Ну наконец то.
Швондер.
не нравится
28 сентября в 19:27
Алкон и альберт, терпите. Буду рад вас там увидеть
Alkonowa1ow Швондер.
не нравится
28 сентября в 23:10
«Нет, только после Вас».
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