Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры рассказал, когда в Сургуте появится новый морг

Новое здание бюро судебно-медицинской экспертизы появится в Сургуте к 2024 году. Оно будет находиться в 49 микрорайоне в районе тубдиспансера. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ» со ссылкой на департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры.

По информации ведомства, контракт на разработку проекта и строительство уже заключен. Возведением объекта, исходя из данных сайта госзакупок, займется челябинская компания ООО «Уникон-Урал Инжиниринг». Стоимость нового сургутского морга составляет более 800 миллионов рублей.