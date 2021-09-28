В уголовном деле скандального югорского олигарха 144 тома

В пятницу, 1 октября, Сургутский городской суд начнет рассматривать уголовное дело скандального югорского олигарха Андрея Копайгоры. Первое заседание состоитсся в 14.30.

«Объём уголовного дела на момент поступления дела в суд составляет 144 тома, потерпевшими по уголовному делу признано более 200 человек, а также 6 представителей потерпевших, органами предварительного расследования допрошено более 130 свидетелей», - сообщили в пресс-службе инстанции.

Андрей Копайгора был задержан в феврале этого года и все это время находится под стражей. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 191, ст. 192, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 191, ст. 192, ч. 1 ст. 195, ч. 1 ст. 201, ст. 177 УК РФ.