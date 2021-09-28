Федоровский стал первым поселком Сургутского района, где установили обогреваемую остановку

В поселке Федоровский Сургутского района установили первый теплый остановочный павильон. Такие же появятся в этом году на Белом Яру, в Солнечном, Барсово и на остановке УБР в Сургуте.

Жители Федоровского не раз обращались с запросами на обогреваемый павильон: на этой остановке ожидают автобус студенты, пенсионеры и мамы с детьми. Поэтому именно с нее начали установку новых остановочных комплексов. «Согласно муниципальному контракту у нас объявлен аукцион на пять остановок в этом году, — объяснила начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района Вера Замиралова. — Мы разработали индивидуальное техзадание с учетом наших северных особенностей. Установили распашные двери, чтобы не было перемерзания, и они плотно закрывались. Остановочные павильоны приобретаются за счет средств из бюджета Сургутского района, а содержать их в дальнейшем будут администрации поселений».

Изготовила конструкции компания из Тюмени «ТМ-Ресурс». Ее представители рассказывают, что остановки имеют обогреваемые полы, лавочки и даже потолки. Это сделано для того, чтобы ожидание автобуса стало максимально комфортным в холодные дни.

Также компания позаботилась и о безопасности, установив «тревожную кнопку» и камеру наблюдения для пресечения актов вандализма.