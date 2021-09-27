Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк поздравил воспитателей и дошкольных работников

Дорогие воспитатели и работники дошкольных учреждений! Сердечно поздравляю каждого, кто выбрал профессию, требующую максимально душевного и ответственного подхода в деле воспитания детей.

Вы во многом определяете будущее юных жителей Сургутского района, вверенных вашей заботе. С вашей помощью они учатся добру, справедливости, самостоятельности. Вы знаете немало секретов, как успокоить расстроенного малыша или увлечь игрой непоседу. Вы дарите детям мир красоты, игры и сказки, фантазии и творчества – и в этом ваша магия!

Желаю вам, чтобы ваши усилия всегда находили отклик у детей и их родителей, оставляя у них яркие и приятные воспоминания о детском саде. Пусть ваши успехи и способности по достоинству ценятся руководством! Пусть радость, которую вы ежедневно дарите детям, вернется вам стократно!