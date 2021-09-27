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​Краеведы Сытомино рассказали об истории детских садов

Ко Дню воспитателя и дошкольных работников: история детских садов Сытомино

​Краеведы Сытомино рассказали об истории детских садов
Фото: пресс-служба Думы Сургутского района

В профессиональный праздник воспитателей и дошкольных работников вспоминаем, какими были детские сады одного из самых старинных поселений Сургутского района – села Сытомино.

Местный краевед, журналист, общественник Владимир Чирухин поделился с нами несколькими архивными фотографиями, на которых запечатлены будни сытоминских воспитателей 50-х, 70-х годов.

Раньше в селе было несколько детских садов: «Золотая рыбка», принадлежащая рыбзаводу, «Снежинка» – сытоминского отделения совхоза тундринский и д/с колхоза им. Кирова.

В те годы в коллективе воспитателей «Золотой рыбки» работала Мария Яковлевна Сенгепова (на фотографии вверху в центре). Она и сейчас проживает в Сытомино. Мария Яковлевна начинала работать в ясельной группе нянечкой, затем воспитателем.

Приходили на работу пораньше, чтобы всё подготовить для детей, чтобы было тепло в группах», – вспоминает она. «Наши медики тщательно следили за питанием ребят. У нас была своя картошка – в огороде детского сада сажали её все вместе. Работали все хорошо. Старались».

Мария Яковлевна не только заботилась о маленьких односельчанах, в её жизни было место и общественной работе. Она была депутатом сельсовета Дарко-Горшково и Сытомино и дважды земляки её выбирали своим представителем в районный Совет.

Детский сад «Золотая рыбка», 50-е годы XX века

Выйдя на пенсию, Мария Яковлевна продолжила воспитательную работу с юными сытоминцами уже в качестве руководителя детского коллектива «Лёнханчуп» («Колокольчик») – учила ребят шитью, хантыйскому языку, играм, фольклору.

Занятия в Лёнханчуп. Мария Яковлевна Сенгепова рассказывает детям о традиционном жилище народа ханты

С теплотой в голосе Мария Яковлевна Сенгепова говорит о своих воспитанниках: «Дети, которые ходили в группу, всегда радостно встречали нас на улице. Уже став взрослыми, при встрече всегда интересуются о здоровье, говорят, что помнят! Для меня это ценно».

В этот праздничный день мы желаем всем воспитателям и дошкольным работникам Сургутского района, чтобы дети вас вспоминали с благодарностью, а родители всегда поддерживали! Счастливое детство рождается из вашей душевной щедрости и теплоты сердец.


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Сегодня в 15:26, просмотров: 212, комментариев: 0
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