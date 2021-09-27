В Сургуте поликлиника «Нефтяник» помогает пациентам восстанавливаться после COVID-19

Более 760 сургутян прошли постковидную реабилитацию в поликлинике №4 для взрослого населения. Медицинские мероприятия направлены на улучшение состояния пациента после перенесенной болезни: восстановление вентиляции легких, повышение общей физической выносливости и мобильности.

По словам заведующей отделением медицинской реабилитации поликлиники «Нефтяник» Анны Ганеевой, используются физиотерапевтические методы лечения – электрофорез, СМВ-терапию, УВЧ-терапию, магнито- и лазеротерапию, электротерапию, а также медицинский массаж, ингаляции и лечебную физкультуру.

С начала года после перенесенной новой коронавирусной инфекции прошли реабилитацию 762 пациента, еще 167 находятся на реабилитации в настоящее время.