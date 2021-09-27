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Не улица, а галерея: остановку у сургутского бассейна украсили детскими рисунками

В Сургуте остановку напротив бассейна «Водолей» превратили в выставку рисунков

Не улица, а галерея: остановку у сургутского бассейна украсили детскими рисунками
Фото автора

Остановку у сургутского бассейна «Водолей» украсили яркими рисунками. Теперь местные жители во время ожидания своего автобуса могут оценить работы юных художников детского клуба «Пять королевств».

Павильон украшен шестью работами, все они на разную тематику. Тут и красоты подводного мира, и сказочный богатырь, держащий в руках меч-кладенец, зимний портрет, птицы в осеннюю пору. Кстати, это не первый раз, когда клуб украшает улицы Сургута – так, лестница у входа в «Пять королевств» также пестрит рисунками молодых, но талантливых творцов.


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Сегодня в 13:32, просмотров: 356, комментариев: 0
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