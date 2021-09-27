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​Басни Крылова ожили в сургутском тематическом парке

В 40 микрорайоне Сургута открылся «Крылов парк»

​Басни Крылова ожили в сургутском тематическом парке
Фото: Среда комфорта

В Сургуте появилась новая рекреационная зона — «Крылов парк», созданный по тематике произведений Ивана Крылова. На территории расположены скульптуры – герои басен, спортивная и детская площадки, проложена дорожно-тропиночная сеть, вдоль которой установлены удобные скамейки с урнами.

Юные посетители могут познакомиться с творчеством писателя (а взрослые — вспомнить его) с помощью информационного табло и цитат, расположенных по дороге в парк. Украшают местность арт-объекты — персонажи басен: лиса, ворона и лебедь. Есть и другие композиции: очки и сыр, а также большой светящийся в тёмное время суток цилиндр, на котором вырезано несколько произведений Крылова.

Также по QR-коду на информационном стенде можно перейти на сайт музея Крылова в Санкт-Петербурге. Целая экскурсия в творчество!

«Я думаю, что создание таких парков позволит сделать проживание горожан более удобным. Даже в рабочий день парк полон людей, а значит спрос есть. Этот микрорайон достаточно большой, много жителей проживает, и открыть парк – это хорошая идея», — торжественно перерезав ленточку, заявил заместитель главы города Григорий Невоструев.

Обустройство именно «Крылов парка» было выбрано голосованием жителей Сургута, начиная с его названия и заканчивая его концепцией. Он построен в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Средства были выделены из окружного, федерального и муниципального бюджетов, в общей сложности 78 млн рублей. Площадь парка около 2,5 гектара.

В «Крылов парке» установлены камеры видеонаблюдения. Они интегрированы в систему «Безопасный город» и позволяют распознавать лица. Здесь будет и безопасно, и малые архитектурные формы не пострадают.

«Арт-объекты сделаны из крепкого ударопрочного стеклопластика. На них можно даже залазить малышам, но, конечно, нежелательно. Думаю, они свой срок отслужат. К сожалению, проблема вандализма остаётся актуальной в нашем городе, но мы надеемся на сознательность жителей, на то, что они будут беречь парк. Ведь такие красивые объекты сделаны для них», – поделился генеральный директор компании «Среда комфорта» Андрей Матыцин. Именно эта компания занималась благоустройством новой территории отдыха в городе.

Жители рады открытию парка: «Я ожидала меньшего, если честно, — призналась жительница микрорайона Галина Савелова. — Меня удивили плитки со стихами при входе в парк. Очень интересное решение. Хотелось бы побольше таких мест в городе».

В активно застраиваемом районе города благоустроенные зеленые зоны востребованы — до открытия нового парка жители гуляли в уже существующих скверах, до которых приходилось долго добираться. «Мы все в нашем микрорайоне рады, что у нас открылся такой парк, потому что мы ходили гулять в другое место, а это далеко. Сейчас будет удобно. Парк современный, красивый», — оценил сургутянин Владимир Лукьянов.

«Я очень довольна. Я давно живу в этом районе, и для нас это первый современный парк, который предусматривает отдых для разных возрастов – площадки как для детей дошкольного возраста, так и для школьников, — добавляет местная жительница Елена Логинова. — Это огромный плюс, когда в семье несколько детей. А также фигуры из знаменитых басен Крылова очень красивые. Для детей важно знать эти сказки».

О востребованности нового парка в микрорайоне говорит его загруженность: даже в будние дни в нем людно — без сомнений, «Крылов парк» станет местом притяжения как для детей, так и для их родителей.


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Сегодня в 12:23, просмотров: 512, комментариев: 0
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