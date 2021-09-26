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​В Сургуте найдена рекордсменка по числу займов до зарплаты

Сургутянка набрала займов в 36 МФО и пожаловалась приставам, что устала от звонков кредиторов

​В Сургуте найдена рекордсменка по числу займов до зарплаты
Фото: pixabay.com

Жительница Сургута взяла кредиты в 36 микрофинансовых организациях, просрочила задолженность и обратилась за помощью к судебным приставам. Женщина попросила провести проверку деятельности кредиторов. В частности, ее не устраивали непрерывные телефонные звонки с требованиями возврата денег.

«В соответствии с Федеральным законом № 230-ФЗ от 03.07.2016, регулирующим деятельность по возврату просроченной задолженности в досудебном порядке, по инициативе кредиторов и их представителей взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров разрешено законодателем не более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц. Таким образом, при наличии задолженности перед 36 кредиторами, должнику с требованиями возврата просроченной задолженности может поступить 36 телефонных звонков в сутки, 72 телефонных звонка в неделю, и 288 телефонных звонков в месяц», - рассказали в пресс-службе УФССП по Югре.

В то же время специалисты рекомендуют гражданам фиксировать все случаи нарушений со стороны коллекторов: записывать телефонные разговоры, сохранять скриншоты сообщений, фотографии писем и т.д., получить детализацию услуг связи. Все это поможет привлечь к ответственности недобросовестных участников рынка.


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Сегодня в 12:46, просмотров: 544, комментариев: 0
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