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Жрица любви обманула югорчанина и выманила у него более 30 тысяч

Житель Сургутского района потерял деньги из-за лжепроститутки

Жрица любви обманула югорчанина и выманила у него более 30 тысяч
Фото: pixabay.com

Житель Сургутского района попался на уловки мошенницы и остался ни с чем. По сообщениям районного ОМВД пострадавший хотел провести жаркую ночь с девушкой легкого поведения. Объявление одной из них он обнаружил в интернете и позвонил по указанному номеру.

Югорчанину ответил мужчина, который представился администратором. Тот рассказал, что проститутки их интим-салона работают по предоплате и страховке. Потерпевший перевел аферистам 37500 рублей, но свидание не состоялось.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество», – комментируют представители ОМВД Сургутского района.


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Сегодня в 11:01, просмотров: 67, комментариев: 0
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