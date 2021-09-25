Житель Сургутского района потерял деньги из-за лжепроститутки

Житель Сургутского района попался на уловки мошенницы и остался ни с чем. По сообщениям районного ОМВД пострадавший хотел провести жаркую ночь с девушкой легкого поведения. Объявление одной из них он обнаружил в интернете и позвонил по указанному номеру.

Югорчанину ответил мужчина, который представился администратором. Тот рассказал, что проститутки их интим-салона работают по предоплате и страховке. Потерпевший перевел аферистам 37500 рублей, но свидание не состоялось.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество», – комментируют представители ОМВД Сургутского района.