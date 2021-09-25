В Сургуте прошли общественные слушания по поводу судьбы территории «бани» на проспекте Ленина

В Сургуте горячо обсудили разделение ядра центра города для создания двух земельных участков. Департамент архитектуры и градостроительства предложил разделить территорию, где ранее стояла баня — позже редакция СИА-ПРЕСС, и обустроить там новый торговый центр и сквер. Для благоустройства необходимо расширить место на 1500 квадратных метров.

Горожане остались недовольны таким решением. По их мнению, ни о каком торгово-развлекательном центре речи идти не должно, так как именно в ядре центра города большая загрузка и зеленая зона необходима.

«Предлагаю выдать инвестору другое место для строительства объекта, многие жители Сургута негативно восприняли этот проект. Сейчас, имея все возможности делать красиво, мы этого не делаем», — высказался один из общественников.

Выступающие от администрации, в свою очередь, отметили, что пока нет инвестора и на данный момент обсуждается расширение территории для сквера.

«Это собственность нескольких юридических и физических лиц. Люди имеют квартиры и живут там. Здесь идет речь о корректировке проекта межевания в части сквера, сейчас идут новые слушания. Очень здравое предложение зайти с заявлением о корректировке плана межевания», — подчеркнул заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин.

Представители компании ООО «СПЦ» показали свое решение — отдать земельный участок «СИА-ПРЕСС Центру», так как фирма имеет преимущественное право.

«Ранее указанная территория была в аренде у здания «СИА-ПРЕСС Центра», и ООО «СПЦ» осуществляет уборку снега с проезда, организовало благоустройство, озеленение, установку уличного освещения, велосипедной парковки. На данном земельном участке есть два памятника которые так же обслуживает ООО «СПЦ». Памятник «Первым строителям Нового Города» и памятник журналисту-краеведу Ивану Захарову. Просим в рамках согласования сегодняшнего проекта сквера продолжить сквер с благоустройством и озеленением территории, вместо торгового-досугового комплекса», — указал выступающий.

Материалы, переданные заместителю директора департамента архитектуры и градостроительства, будут отданы рабочей группе, решение которой обозначат в постановлении: судьба ядра, таким образом, не решилась — будут проведены повторные слушания.