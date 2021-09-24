Депутат Леснова родила дочь

Депутат Думы Югры Ольга Леснова родила дочь. Мама и малышка чувствуют себя хорошо и готовятся уже в понедельник отправиться домой, где их ждет большая семья – новорожденная стала четвертым ребенком.

Ольга Леснова участвовала в избирательной кампании беременной, что не помешало ей успешно пройти все этапы и войти в состав регионального парламента. «Лично для меня этот период крайне был важным! В максимально короткое время удалось услышать и собрать важнейшие наказы избирателей. На кандидата не надо смотреть. Надо понять: готов ли ты доверить ему решение важных для территории вопросов! Именно поэтому для меня важно было не только участие во встречах, но и готовность всех участников этих встреч доверять. Доверие мне выразили 8747 Сургутян! БЛАГОДАРЮ вас за это! Со своей стороны, заверю вас, что иду в Думу ХМАО-Югры для служения вам, для развития города Сургута», - написала депутат после победы.

Напомним, ранее Ольга Леснова являлась депутатом Думы Сургута.