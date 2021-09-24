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Представители «Рукодельницы»: «Мы восстановили кнопку вызова помощи для маломобильных сургутян»

Руководство сургутского магазина «Рукодельница» прояснили ситуацию вокруг муляжа кнопки для инвалидов

Представители «Рукодельницы»: «Мы восстановили кнопку вызова помощи для маломобильных сургутян»
Фото: Яндекс

Представители сургутского швейного магазина «Рукодельница» прокомментировали скандальную ситуацию, развернувшуюся вокруг фейковой кнопки вызова персонала для инвалидов. Как они пояснили корреспонденту siapress.ru, кнопку действительно сорвали вандалы, как и табличку со шрифтом Брайля.

«У нас очень неблагоприятное соседство с алкомаркетом. Там часто ходят пьяные люди. Сначала они оторвали табличку, сотрудники решили временно заменить ее распечаткой, а потом не стало и кнопки. Мы уже восстановили сигнал для маломобильных горожан», – рассказали представители местного отделения сети «Рукодельница».

Также они указали, что установить пандусы конкретно на лестнице филиала на проспекте Мира, 8 не представляется возможным – подъем крутой и узкий.

«Мы очень часто оказываем помощь инвалидам и ветеранам, выступаем спонсорами на мероприятиях различных обществ, сотрудничаем с благотворительными фондами. У нас намечено открытие новой 17 октября. Здание большое, будут все вспомогательные средства для людей с ОВЗ», – подчеркнуло руководство.


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Сегодня в 15:45, просмотров: 125, комментариев: 1
Комментарии:
Местный
не нравится
Сегодня в 16:32
Пруфы, фотки где?)

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