Руководство сургутского магазина «Рукодельница» прояснили ситуацию вокруг муляжа кнопки для инвалидов

Представители сургутского швейного магазина «Рукодельница» прокомментировали скандальную ситуацию, развернувшуюся вокруг фейковой кнопки вызова персонала для инвалидов. Как они пояснили корреспонденту siapress.ru, кнопку действительно сорвали вандалы, как и табличку со шрифтом Брайля.

«У нас очень неблагоприятное соседство с алкомаркетом. Там часто ходят пьяные люди. Сначала они оторвали табличку, сотрудники решили временно заменить ее распечаткой, а потом не стало и кнопки. Мы уже восстановили сигнал для маломобильных горожан», – рассказали представители местного отделения сети «Рукодельница».

Также они указали, что установить пандусы конкретно на лестнице филиала на проспекте Мира, 8 не представляется возможным – подъем крутой и узкий.

«Мы очень часто оказываем помощь инвалидам и ветеранам, выступаем спонсорами на мероприятиях различных обществ, сотрудничаем с благотворительными фондами. У нас намечено открытие новой 17 октября. Здание большое, будут все вспомогательные средства для людей с ОВЗ», – подчеркнуло руководство.